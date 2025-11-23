LADISPOLI – Il parco dei bimbi del Cerreto è pieno di insidie. Gli scivoli sono rotti ma ci sono altri giochini da sistemare. E così mamme e papà si fanno sentire richiamando le attenzioni delle istituzioni per scongiurare guai, come successo due anni fa ad esempio in un giardino pubblico del quartiere Messico dove un bimbo piccolo si ferì gravemente ad una mano. «Il parco giochi di viale Mediterraneo è pericolosissimo - segnala il signor Antonio - qualche addetto preposto vada a sistemarlo o toglierlo prima che qualche bambino rischi di farsi veramente male». I genitori da tempo criticano la gestione dell’area verde. «In quel parco ci ho cresciuto mia figlia – testimonia Alessia, un’altra madre che vive nel quartiere Cerreto – ma ora è inutilizzabile. È veramente una vergogna che l’unico parco utilizzabile sia quello del Miami che tra l’altro non è neanche più interamente comunale». Da uno sfogo ad un altro. «Quando si vedono questi giochi pericolosi – scrive pubblicamente Alberto - per l’incolumità di bimbi o delle persone occorre chiamare il 112 o i vigili urbani aspettando che avvenga l’intervento di bonifica. Siamo tutti cittadini ma se accade un incidente anche grave chi ha visto e non è intervento può essere chiamato a rispondere al giudice di comportamento non di buon padre di famiglia». Intanto in un altro parco pubblico della città, in via Nazario Sauro, rione Caere Vetus, intervento dei volontari delle zoofile di Fareambiente Ladispoli perché alcuni incivili si erano disfatti di sfalci e altra vegetazione anziché presentarsi all’isola ecologica per il corretto smaltimento dei residui. Sempre nella stessa zona ritrovamento di sacchetti della spazzatura con siringhe. Una potenziale minaccia per i bambini. Le sentinelle ecologiche hanno avviato delle indagini con la Polizia Locale per cercare di risalire presto ai responsabili. Numerosi abitanti hanno protestato per questo gesto indegno reclamando proprio l’arrivo delle guardie zoofile sempre attive sul territorio, in periferia e anche in centro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA