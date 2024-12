FIUMICNO - Si parla ancora del progetto del parco eolico a Fiumicino, dopo il parere negativo espresso dall’amministrazione comunale per incompatibilità abientale.

Ora a parlare è il consiglio direttivo del Biodistretto etrusco romano che spiega:“Il 7 agosto scorso la Società SKI W A4 S.R.L ha presentato al Ministero dell’Ambiente, per la Verifica di Impatto Ambientale (VIA), il progetto per la realizzazione di un parco eolico da realizzarsi nel Comune di Fiumicino nelle zone settentrionali di Tragliatella e Tragliata. Il consiglio direttivo del Biodistretto Etrusco Romano riunitosi il 26 agosto ha preso in esame il progetto che prevede ben sette aerogeneratori di 6,6 MW alti 220 metri compreso il rotore (pale), aventi un diametro di 175 metri. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di cavidotti per la connessione alla rete elettrica e al sistema di accumulo di 18 MW, nonché l’adeguamento e/o realizzazione di una rete viaria». «Quest’ultime opere infrastrutturali interesseranno anche il territorio dei Comuni di Anguillara e di Roma. Il Biodistretto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali deve contribuire alla tutela del patrimonio naturalistico e del paesaggio e sviluppare la biodiversità e il turismo ambientale, opponendosi quindi ad ogni intervento che impatti significativamente con il territorio e ostacoli la preservazione delle sue caratteristiche naturali, paesaggistiche e di vocazione agricola», si legge ancora.

«Il Biodistretto, fin dalla sua costituzione, si è sempre impegnato per la riduzione delle emissioni nocive -come previsto dal Protocollo di Kyoto e dalle molteplici direttive europee e nazionali – per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per la conduzione delle aziende agricole e per lo sviluppo della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Si rileva, tra l’altro, che il percorso progettuale risulta caratterizzato da alcune incongruenze».

«Infatti i proprietari dei fondi (che se il progetto venisse realizzato verrebbero espropriati) non hanno mai concesso alcuna autorizzazione alla realizzazione dei necessari carotaggi sui propri fondi e neppure è stato loro chiesto se intendessero dare la propria disponibilità a realizzare l’aerogeneratore sui propri terreni. Dato il notevole impatto che il progetto di parco eolico avrebbe per le sue dimensioni e per la sua estensione, il Consiglio Direttivo del Biodistretto Etrusco Romano ha deliberato: – di presentare al Ministero dell’Ambiente le Osservazioni alla VIA entro il 6 settembre 2024; – di sostenere i proprietari dei terreni e i cittadini che intendono presentare proprie osservazioni; – di dare vita ad una campagna informativa sul contenuto del progetto ritenendolo invasivo e in netto contrasto con le norme vigenti; – di sollecitare gli Enti Territoriali interessati (Comuni di Fiumicino, Anguillare e Roma7Municipio).alla realizzazione delle opere a presentare le osservazioni alla VIA», conclude il Biodistretto etrusco romano.