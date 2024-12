ALLUMIERE - Grazie alla Fondazione Molinari ETS in collaborazione con il Comune di Allumiere è stata inaugurata ieri una nuova area giochi a terra presso il Parco del Risanamento. Questa importante novità ad Allumiere rientra nell’ambito del progetto E(art)h–Arte e Natura per un’Educazione Sostenibile e Creativa.

L’evento della inaugurazione ha rappresentato un’occasione speciale per tutta la comunità.

La donazione della Fondazione Molinari comprende una serie di giochi innovativi pensati per stimolare la creatività e il benessere dei più piccoli attraverso il gioco all’aperto in un ambiente inclusivo, educativo e sicuro. I nuovi giochi, sviluppati dall’azienda Metalbac&Farbe®, includono figure colorate come api, fiori, castelli, e i classici giochi delle campane con numeri e lettere. i giochi sono realizzati con materiali ecologici e durevoli; non solo garantiscono sicurezza e sostenibilità, ma trasformano il parco in un vero e proprio laboratorio di apprendimento creativo all’aperto. Il concetto di gioco a terra, denominato "Happy Education", incoraggia comportamenti rispettosi dell’ambiente e stimola il potenziale creativo dei bambini, contribuendo al loro sviluppo fisico e mentale.

Grazie alla scelta di materiali privi di composti tossici e a basso impatto ambientale, l’iniziativa si inserisce perfettamente nell’obiettivo del progetto E(art)h: coniugare arte e natura per un’educazione sostenibile. Alla inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Allumiere Luigi Landi, Mario Molinari, le autorità civili e militari del paese. Presente anche il parroco che ha benedetto l'area. Tante le persone che hanno partecipato. Questa nuova area è piaciuta molto ai bambini e alle famiglie. "È un onore essere stato ieri al Parco del Risanamento di Allumiere per celebrare l'inaugurazione della nuova area giochi a terra, un progetto che ci sta particolarmente a cuore - ha spiegato Mario Molinari - prima di tutto, permettetemi di ringraziare il comune di Allumiere per la collaborazione e il sostegno in questa iniziativa. Insieme, stiamo trasformando questo parco in uno spazio ancora più bello, accogliente e significativo per i bambini e per tutta la comunità. Questa donazione fa parte del progetto E(art)h – Arte e Natura per un’Educazione Sostenibile e Creativa, un'iniziativa della Fondazione Molinari che unisce due pilastri fondamentali: la bellezza dell’arte e il rispetto per la natura. L’obiettivo è quello di creare luoghi dove i più piccoli possano crescere giocando, imparando e scoprendo il mondo che li circonda, in modo sostenibile e creativo. I giochi che vedete oggi non sono solo uno strumento di divertimento, ma un mezzo per stimolare la fantasia, la creatività e lo sviluppo dei bambini. Pensati e realizzati con materiali sicuri, ecologici e durevoli, questi giochi a terra offrono un’esperienza unica, che unisce apprendimento e divertimento in un ambiente all’aperto. Crediamo fermamente che il gioco sia fondamentale per la crescita. È nel gioco che i bambini sviluppano le loro capacità motorie, la loro immaginazione e il loro senso di appartenenza alla comunità. E questo parco, da oggi, rappresenta un laboratorio a cielo aperto dove ogni bambino può esprimere il proprio potenziale, sentirsi libero di essere creativo e crescere in armonia con gli altri e con la natura. Permettetemi di dire che questa inaugurazione non è solo il frutto del lavoro della Fondazione Molinari, ma anche della passione e del supporto delle tante persone che credono nell’importanza di investire nel futuro dei più piccoli. Il nome della nostra Fondazione è legato da anni al sostegno di progetti che mettono al centro le persone, in particolare i giovani.

Oggi aggiungiamo un altro tassello alla nostra missione: contribuire al benessere della comunità e regalare ai bambini un luogo dove crescere felici. Ringrazio di cuore tutti voi per essere qui oggi e per condividere con noi questo momento speciale. Questo parco non appartiene solo alla Fondazione o al Comune, ma a tutta la comunità di Allumiere. Invitiamo tutti, grandi e piccoli, a prendersene cura e a viverlo con entusiasmo e rispetto". Mario Molinari ha poi concluso: "Auguro a tutti voi una giornata di festa e divertimento. Che questo parco possa regalare tanti sorrisi, tanto apprendimento e soprattutto tanta gioia ai bambini e alle famiglie che lo frequenteranno. Grazie e buona inaugurazione a tutti".

