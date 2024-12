CIVITAVECCHIA – La Compagnia Portuale Civitavecchia ringrazia l’amministrazione comunale per aver dedicato il parco di allenamento recentemente inaugurato alla Marina ad Antonio Mattera, amico e socio della Cooperativa scomparso da circa due anni.

«Antonio, per tutti noi, è stato un esempio, nel lavoro, nello sport e nella vita – hanno ricordato soci e i lavoratori della Compagnia Portuale Civitavecchia – un uomo che ha dedicato la propria esistenza al prossimo, sempre pronto ad aiutare e supportare concretamente chi ne aveva più bisogno. Vedere il suo nome in uno spazio pubblico, molto frequentato anche da ragazzi e bambini, ci rende estremamente felici e orgogliosi. Un tributo giusto per un uomo giusto».