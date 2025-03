I consiglieri regionali del gruppo Italia Viva, Marietta Tidei e Luciano Nobili, sollecitano la giunta Rocca ad un rapido intervento per la realizzazione delle linee guida necessarie alla progettazione di parchi canili.

«Sono trascorsi otto mesi dall’approvazione in consiglio regionale di un nostro emendamento in sede di variazione di bilancio - spiegano i due consiglieri - che ha recepito la proposta di legge del gruppo Italia Viva per la creazione sul territorio regionale dei parchi canili al fine di contrastare il randagismo e migliorare il benessere dei cani durante il loro ricovero e custodia. A tal riguardo, abbiamo presentato in consiglio regionale una interrogazione per conoscere lo stato di attuazione di tale legge, anche alla luce delle sollecitazioni ricevute da enti locali e associazioni animaliste, interessati alla realizzazione dei parchi».

«La giunta regionale - proseguono Marietta Tidei e Luciano Nobili - ha risposto che il gruppo di lavoro costituito, formato dai referenti per la materia dei Servizi Veterinari delle Asl sta predisponendo i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, che saranno poi oggetto di apposita deliberazione.

Nel prendere atto delle procedure in corso, riteniamo opportuno sollecitare la Regione Lazio a varare con la massima urgenza tali linee guida, in modo da consentire al più presto la creazione da parte di Comuni e associazioni dei primi parchi canili sul nostro territorio regionale».

