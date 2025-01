VITORCHIANO - È stata completata l’installazione dell’illuminazione notturna nel parcheggio lungo via Manzoni, un intervento che era stato anticipato lo scorso novembre con l’accensione delle prime luci. Questa implementazione della rete di illuminazione pubblica rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare la sicurezza e la fruibilità di un’area molto frequentata, specialmente nelle ore serali.

Questo intervento segue una serie di miglioramenti all’illuminazione pubblica già realizzati in diverse zone della città, tra cui via Sodarella, via Pirandello, piazzale del Cimitero Comunale, via dei Bucaneve e via la Nova. L’amministrazione continua quindi a investire nell’infrastruttura urbana per il benessere dei cittadini.

Con l’accensione dei nuovi lampioni, non solo il parcheggio di via Manzoni beneficia di una maggiore illuminazione, ma anche le aree circostanti, tra cui la piscina e gli ambulatori, ne traggono vantaggio. Questo potenziamento dell’illuminazione pubblica mira a rendere l’intera zona più sicura e fruibile, soprattutto per coloro che frequentano l’impianto sportivo nelle ore serali.

L'implementazione dell'illuminazione in via Manzoni rappresenta quindi un miglioramento significativo per la comunità, offrendo maggiore sicurezza e comfort per i residenti e per chiunque frequenti la zona, specialmente durante le ore serali e notturne. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a migliorare l'illuminazione pubblica in diverse aree della città, dimostrando l'impegno dell'amministrazione nel rendere la città più sicura e vivibile.

