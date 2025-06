FIUMICINO – Fine settimana di lavoro serrato per la Polizia Locale, che ha rafforzato la sua azione su tutto il territorio comunale con particolare attenzione alle zone costiere, prese d’assalto da bagnanti e turisti. Una presenza capillare, motivata dall’obiettivo di garantire sicurezza, regolare il traffico e prevenire abusi. I risultati non si sono fatti attendere: tra sanzioni, rimozioni e sequestri, l’attività di controllo ha restituito un quadro chiaro della pressione a cui è sottoposto il litorale nei fine settimana estivi.

Sono state oltre 150 le multe per infrazioni al Codice della Strada emesse tra sabato e domenica. A Isola Sacra e in zona Torre Clementina gli agenti si sono concentrati sulla lotta alla sosta selvaggia e sull’occupazione abusiva del suolo pubblico: qui sono stati sanzionati 29 veicoli e contestate tre violazioni a locali che avevano ampliato impropriamente lo spazio esterno. Più a nord, a Focene, si è registrata un’intensificazione dei controlli, con 43 verbali e ben 12 auto rimosse, in risposta al parcheggio selvaggio che ostacolava la circolazione.

La situazione più problematica si è registrata però a Passoscuro, dove la Polizia Locale ha elevato 63 sanzioni, eseguito quattro rimozioni e sequestrato un’auto priva di assicurazione. Anche in altri punti critici del Comune non sono mancate le attività di vigilanza: sulla via Aurelia, nei pressi del ponticello di Aranova, si è intervenuti per regolare un nodo da sempre problematico per la viabilità. A Maccarese e Fregene sono state registrate 10 multe per sosta irregolare.

Durante il weekend non sono mancati neppure gli interventi per incidenti e disagi alla viabilità. Sette sinistri stradali sono stati rilevati in varie zone del Comune, mentre 90 sono stati gli interventi complessivi per gestione del traffico, verifica di passi carrabili abusivamente occupati e controllo sugli stalli riservati ai disabili utilizzati impropriamente.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione per il lavoro svolto, nonostante le difficoltà legate all’organico ridotto. Il sindaco Mario Baccini ha definito il risultato “la prova concreta che una linea politica chiara e coerente, fondata sulla tolleranza zero, produce effetti positivi sulla qualità della vita”. Un indirizzo, quello scelto dal Comune, che punta a contrastare con decisione ogni abuso legato alla sosta irregolare e all’utilizzo improprio del suolo pubblico.

Anche il Comandante della Polizia Locale, Daniela Carola, ha ribadito l’importanza dell’impegno profuso: “Abbiamo intensificato i controlli per garantire un’estate più sicura e ordinata – ha spiegato – con attenzione al rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile. Ringrazio tutto il personale per la professionalità dimostrata, anche sotto forte pressione.”

L’estate è solo all’inizio, ma le prime azioni sembrano già avere un impatto concreto sulla gestione del territorio.

E l’intenzione dell’Amministrazione è chiara: andare avanti su questa strada, senza deroghe e con l’ambizione di trasformare la stretta attuale in un modello duraturo di ordine urbano e sicurezza stradale.