FIUMICINO - Una situazione di degrato e di problemi legati al parcheggio: così un cittadino segnala quanto accasere su via Tre Denari a Palidoro «presa di mira lungo tutta la via fino alla stazione ferroviaria».

«Una situazione - spiega il cittadino - che peggiora nei mesi estivi dove c’è un maggiore transito di macchine che lanciano l’immondizia bordo strada e dentro i canali dell’acqua. Solo con delle telecamere e qualche lampione di luce visto la via buia di sera la situazione può migliorare.

«Nel parcheggio antistante la stazione – continua - la situazione non è migliore: lì ognuno si sente in diritto di parcheggiare dove vuole sopra i marciapiedi e lungo la strada creando pericolo alla viabilità. La via non più adatta ad un transito così notevole di autovetture, necessita di un cambiamento viario e altri parcheggi». Il cittadino si sofferma poi anche sulla questione sicurezza in merito «al l’ultimo incidente avvenuto». Arrivano poi le proposte volte a migliorare la situazione: «Sarebbe utile illuminare il tratto per una maggiore sicurezza di tutti. Spero in un intervento e sopralluogo di tutta la zona di un tecnico del Comune di Fiumicino per risolvere in modo definitivo le varie criticità».