CIVITAVECCHIA – «Il parcheggio a pagamento davanti al Tribunale costituirebbe un grave danno per tutti gli utenti del Palazzo di Giustizia, tra i quali gli impiegati, che vanno al lavoro in Tribunale». Lo ha sottolineato l’avvocato Antonio Maria Carlevaro, anche a nome di una gran parte dei colleghi, alla luce della volontà dell’amministrazione comunale di procedere con l’inserimento della sosta a pagamento nell’area a ridosso della Mediana e all’indomani dell’interrogazione al Sindaco da parte del consigliere di FdI Giancarlo Frascarelli.

«Poi ci sono i giovani avvocati ed i colleghi che hanno lo studio fuori sede e quindi impossibilitati a trasferirsi in Tribunale se non con l’auto – ha ricordato l’avvocato Carlevaro – inoltre l’istallazione di una sbarra per controllare l’ingresso/uscita, secondo dove verrebbe installata, danneggerebbe l’economia del bar, che si trova nell’area del Tribunale. Per migliorare l’attuale, gravissima situazione di degrado – ha concluso -sarebbero sufficienti un divieto di sosta ed un divieto di transito alle vele, ai camper ed ai camion. Ovviamente facendoli rispettare».