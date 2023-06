CIVITAVECCHIA – Anche l’11° reggimento Trasmissioni di Civitavecchia ha preso parte alla tradizionale parata del 2 giugno a Roma.

Le celebrazioni per i 77 anni della Repubblica Italiana hanno avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto per poi salutare il personale schierato, passando in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. La tradizionale rivista, quest’anno articolata in dieci settori, si è sviluppata nel cuore della Capitale e ha visto i Reparti impegnati rendere gli onori alla Repubblica Italiana e al suo Presidente lungo via dei Fori Imperiali. Alla cerimonia erano presenti le più alte cariche civili e militari dello Stato. Tra le tante compagini, presente una rappresentanza dei reparti dell’Esercito Italiano, tra i quali appunto l’11° Trasmissioni.