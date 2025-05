CIVITAVECCHIA – «Con grande letizia e con un cuore aperto alla grazia, le nostre diocesi uniscono la loro gratitudine al Signore alla Chiesa universale per l'elezione di papa Leone XIV». Lo dice il vescovo, monsignor Gianrico Ruzza, pregando per il nuovo Pontefice. «In questo tempo di Pasqua nel quale la speranza di Gesù Risorto pulsa forte nei nostri cuori, viviamo nella fedeltà e nella comunione l'inizio del ministero del successore dell'apostolo Pietro. Egli – ha aggiunto – ci conferma nella fede per la vita eterna che attendiamo nella luce e nella carità del Vangelo celebrando il mistero dell'unico sacrificio. In piena gioia, come Popolo di Dio, assicuriamo al Santo Padre la nostra preghiera perché il suo servizio di amore sia sempre sostenuto dal gregge a lui affidato da Dio».

Anche il sindaco, Marco Piendibene, ha voluto rivolgere un messaggio al Santo Padre. «Accogliamo con emozione e rispetto l’elezione del nuovo Pontefice da parte del Conclave – ha spiegato – a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Civitavecchia, rivolgo con devozione i miei più sinceri auguri a Sua Santità Robert Prevost, che ha scelto di guidare la Chiesa con il nome di Papa Leone XIV. Che il suo pontificato sia illuminato dalla saggezza, dalla giustizia e da un profondo spirito di pace e fratellanza tra i popoli. In un tempo segnato da sfide globali, il mondo ha bisogno di una guida spirituale capace di costruire ponti e risvegliare le coscienze».