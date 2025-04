Bandiere a mezz’asta a Cerveteri e Ladispoli per la morte di Papa Francesco.



IL CORDOGLIO DEL SINDACO ELENA GUBETTI

«“Non è il tempo di alzare muri, ma di allargare la piazza". Con queste parole, Papa Francesco si rivolse ai Sindaci d’Italia in un incontro in Vaticano, sottolineando l’importanza di costruire comunità aperte, inclusive, capaci di accogliere tutti – scrive sui social il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti – Alla notizia della sua improvvisa scomparsa, anche Cerveteri si unisce al cordoglio che ha scosso il mondo intero. Le bandiere del Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto e rispetto, così come in tanti altri Comuni italiani. La sua morte ci lascia attoniti. Papa Francesco non è stato solo una guida per il mondo cattolico, ma un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella pace, nella giustizia sociale, nella dignità degli ultimi. Ha dato voce a chi non ce l’ha, ha sollevato con forza il tema del ruolo delle donne nella società e nella Chiesa, ha chiesto con coraggio un’umanità più solidale.

I suoi insegnamenti continueranno a vivere nei cuori di chi sogna un mondo più giusto e unito, oltre ogni credo religioso».

IL CORDOGLIO DEL SINDACO ALESSANDRO GRANDO

«L’Amministrazione comunale di Ladispoli esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, una figura straordinaria che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e dell’umanità intera con il suo esempio di umiltà, amore per gli ultimi e instancabile impegno per la pace e il dialogo», si legge sulla pagina social del Comune ladispolano.

«Ci uniamo al dolore della comunità cattolica e del mondo intero – ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando – per la perdita di un Pontefice che, con il suo magistero e la sua testimonianza, ha saputo toccare il cuore di credenti e non credenti, indicandoci la via della fraternità, della giustizia e della speranza».

«In segno di lutto e rispetto, così come previsto dal governo con la proclamazione del lutto nazionale, le bandiere sono state esposte a mezz’asta di fronte al palazzetto comunale – prosegue la nota del comune – Il sindaco informa inoltre che la cerimonia del 25 aprile, Festa della Liberazione, si svolgerà regolarmente a partire dalle ore 10:30 in Piazza dei Caduti, ma in forma ridotta. L’evento si limiterà agli interventi istituzionali e alla deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Sarà un momento di raccoglimento e riflessione per onorare non solo la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, ma anche quella di Papa Francesco, testimone autentico di pace e umanità».