«Hai dato il tuo cuore sempre a tutti, sei sempre stato accogliente. Hai seminato bene». Così don Luciano Trapé ieri nell’ultimo saluto a Paolo Morincasa, “Paolino” come era conosciuto da tutti. I funerali nella chiesa di San Flaviano sono stati caratterizzati da grande commozione. Il sacerdote, in una chiesa stracolma di gente, ha ripercorso la vita di Paolo tratteggiando la sua innata simpatia e dedizione al lavoro.

«Cinquant’anni fa hai aperto il tuo locale insieme a tua moglie Paola – ha detto don Luciano - poi sono venuti i tuoi figli e da allora la tua vita è stata tutta dedicata al lavoro e all’amore che portavi agli altri. Oggi tutta Montefiascone ti restituisce questo amore che hai donato. Grazie Paolo per tutto quello che ci ha dato». E oggi Montefiascone si è fermata per lui: la sindaca De Santis ha proclamato il lutto cittadino. Commovente il messaggio dei figli letto in chiesa dalla nipote di Paolo: «Tutta la famiglia vuole ringraziare tutti quelli che fin dai primi momenti della tragedia ci sono stati vicini. Ci hai insegnato il valore della famiglia del lavoro dell’onestà. Questo grande amore che ci hai trasmesso ci aiuterà a superare l’immenso vuoto che lasci nei nostri cuori». Presente in chiesa oltre ai familiari, alla moglie Paola e ai figli Daniele ed Emanuela, anche il cuoco del locale, Massimo Pini, scampato miracolosamente alla frana.