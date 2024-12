LADISPOLI – Ha rivolto le sue attenzioni ad una bimba che si trovava in un parco giochi con la famiglia e poi l’ha palpeggiata sotto gli occhi di alcuni passanti. L’uomo, un indiano di 55 anni residente da tanto tempo in città, è stato prima bloccato dal padre della piccola che lo ha immobilizzato a terra e consegnato alla polizia. Agenti diretti dal dirigente e vicequestore, Paolo Delli Colli, che hanno definitivamente fermato il molestatore portandolo nel commissariato di via Vilnius ed evitando che la folla presente nell’area verde di via Ancona, in pieno centro urbano, lo linciasse. È accaduto giovedì sera dopo le 23.30. Una serata tranquilla, con i genitori che decidono di portare la figlia di 7 anni ai giochini di via Ancona come in tante altre occasioni. Una zona per altro assai frequentata da abitanti e turisti anche durante il periodo invernale. Non è chiaro se l’asiatico abbia avuto una sorta di raptus o seguisse già da tempo la bambina, fatto sta che si è diretto verso l’altalena approcciando con la piccolina. Le urla hanno richiamato il padre ed è stato inutile il tentativo di fuga del 55enne, incensurato e denunciato a piede libero per tentata violenza sessuale. Ora si trova già in liberta perché la Procura di Civitavecchia non ha adottato alcuna ordinanza cautelare nei suoi confronti. «Nessuno nei giardini ha usato violenza contro questa persona – ci tiene a precisare pubblicamente Francesca – mio marito ha aiutato il padre della bambina a tenerlo fermo a terra fino all’arrivo definitivo della polizia».

Ovviamente tanta indignazione non solo per quanto avvenuto in centro ma anche per il fatto che il molestatore possa reiterare il suo comportamento in un’estate davvero complicata per la movida cittadina.

