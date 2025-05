S. MARINELLA - E’ tutto pronto al Palazzetto dello Sport per le finali Opes di pallavolo, in programma oggi e domani. Attesi in città oltre tremila persone, tra atleti, coach e accompagnatori. Un appuntamento annunciato nelle settimane scorse durante la conferenza stampa alla presenza del sindaco Pietro Tidei, dell’assessore allo sport Marina Ferullo, del consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli e del responsabile nazionale di Opes David Simbolotti. A curare l’organizzazione è Barbara Pasquini del Tolfa volley, con il contributo del Comune e il patrocinio di Regione Lazio, di Città Metropolitana e di Sport e Salute Spa.“Sarà un grande evento che si svolgerà nelle strutture sportive presenti in città e nel Palazzetto dello Sport, appena ristrutturato e che, ricordo, sarà inaugurato ufficialmente il 26 maggio prossimo – dice il sindaco Tidei - siamo lieti di ospitare questa manifestazione sportiva e i tanti visitatori attesi nel fine settimana”. Le partite si giocheranno sa partire dalle 9 del mattino. Le premiazioni delle varie categorie sono previste al termine delle due giornate di gioco. “Diamo il benvenuto alle finali regionali di pallavolo nella nostra città – afferma l’assessora allo Sport Marina Ferullo - che ha messo a disposizione tutte le energie disponibili perché si possa trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport e dei valori che esso trasmette soprattutto ai giovani”. Molto soddisfatto anche il consigliere Alessio Manuelli. “Un evento di questa portata – afferma il delegato al turismo - è un’occasione per dare impulso ad un turismo non legato strettamente alla stagione estiva, ma aperto a flussi fuori stagione e diversificati. Un'altra opportunità per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze”. Nel programma consegnato agli atleti e alle squadre, sono stati indicati riferimenti per le visite al castello di Santa Severa, al Museo del Mare e Navigazione Antica, a Castrum Novum e alla Riserva Naturale di Macchiatonda.

