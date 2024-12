CIVITAVECCHIA – Stand informativi, possibilità di vivere le emozioni dei simulatori, musica di qualità, cerimonia ufficiale al porto alla presenza delle massime autorità civili e militari, tra cui molto probabilmente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ancora la possibilità di visitare otto unità, gioielli della Marina Militare: Duilio, Vulcano, San Giorgio, Italia, Scirè, Morosini, Gaeta e Galatea. Civitavecchia è pronta infatti ad ospitare la Giornata della Marina in programma lunedì al porto.

IL VILLAGGIO E IL CONCERTO Ma già da domani, dalle 10 alle 20 - e nello stesso orario anche domenica e lunedì - sarà allestito a piazza della Vita il Villaggio della Marina. Sempre piazza della Vita ospiterà, per la seconda volta in città in poche settimane, la banda della Marina Militare, che si esibirà in concerto: l’ingresso è libero e gratuito.

LA CERIMONIA Lunedì alle 10,30 la cerimonia vera e propria con cui si celebrerà la Giornata della Marina al Molo del Bicchiere. Durante la cerimonia, le navi Thaon di Revel e Morosini riceveranno la Bandiera di Combattimento, alla nave Vulcano sarà conferita la Medaglia d'Oro al merito di Marina per l'impegno umanitario profuso a favore della popolazione colpita dal conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, e l'ammiraglio di squadra Francesco Ricci sarà insignito della Medaglia d'oro al valore di Marina per la valorizzazione del Castello Aragonese di Taranto.

LE VISITE A BORDO Domani e domenica sarà possibile visitare le unità militari. Domani dalle 15 alle 18,30 navi Duilio, Vulcano, San Giorgio e Italia. Dalle 16 alle 18 sommergibile Scirè. Domenica dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 18,30 navi Vulcano, San Giorgio, e Morosini e dalle 16 alle 18 navi Gaeta e Galatea, sommergibile Scirè.

