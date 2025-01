Ormai sembrano diventate parte integrante dell’arredo urbano. Erbacce e buste di rifiuti abbandonati da mesi fanno bella mostra in via Cardinal La Fontaine, dietro Palazzo Gatti.

I residenti, a forza di denunciare la situazione, hanno perso voce e fiato ma non si arrendono.

Lo stato in cui versa questo spiazzo grida allo scandalo. Appena girato lo storico Palazzo Gatti, infatti, ci si trova nello slargo di via Cardinal La Fontaine dove regna l’incuria.

L’erba cresce incontrollata lungo la stradina e nella piazzetta dove ha raggiunto un’altezza tale da sembrare quasi un prato.

In questa zona, in pieno centro storico, che sembra dimenticata, qualcuno ha pensato anche di abbandonare sacchi di immondizia nella speranza, con tutta probabilità, di farla franca visto che a giudicare dallo stato delle cose i controlli e la pulizia non vengono effettuati tanto spesso.

Tuttavia questa situazione sta creando seri problemi ai residenti che se d’estate denunciano la presenza di insetti e la necessità di tenere le finestre chiuse, ora parlano della presenza topi grossi come gatti sollevando un problema di salute pubblica. Gli abitanti tornano quindi a chiedere provvedimenti urgenti, seri e duraturi.