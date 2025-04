TARQUINIA - Grazie all’intervento del dottor Alberto Riglietti, medico e presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, sono stati ampliati gli orari delle visite all’ospedale per i parenti dei ricoverati. Questo è avvenuto a seguito della segnalazione di Riglietti, sempre attento alle problematiche dei cittadini, viste le complicazioni nel poter visitare i propri cari all’ospedale di Tarquinia. Oggi la questione sembra essersi risolta.

“Apprendo con soddisfazione - riferisce Riglietti - che a seguito delle mie istanze, adesso i parenti potranno avere un orario più lungo di visita ai loro cari. Infatti il precedente orario era dalle 13 alle 13.30 e dalle 18.30 fino alle 19. Appena mezz’ora, un lasso di tempo inadeguato per prendersi cura dei parenti ricoverati, e per giunta per i colloqui con i medici. Mi sono interessato affinché i parenti non debbano scegliere se visitare i propri cari o parlare con i medici. Mi sembra giusto che possano avere un tempo più agevole”. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie all'attenzione dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, al direttore generale Asl di Viterbo Egisto Bianconi, al direttore sanitario aziendale Antonio Rizzotto e alla direttrice sanitaria dell’ospedale di Tarquinia Bernadette Macchione, che si sono impegnati trasversalmente a seguito della richiesta del Riglietti. I nuovi orari di visita al reparto medicina sono stati così ratificati: 13 - 14 e 18 - 19. Dal dottor Riglietti un sincero ringraziamento agli organi competenti e grande soddisfazione per il risultato ottenuto a vantaggio dei cittadini».

