TARQUINIA – Nulla di straordinario. Solo una ennesima occasione per consentire al dg Bianconi di parlare dei lavori di ristrutturazione dei quali si parla ormai da anni, senza reali risposte concrete alle domande e ai dubbi del comitato.

Non è rimasto affatto soddisfatto, il comitato “Insieme per l’ospedale di Tarquinia” del consiglio comunale aperto che si è tenuto martedì per affrontare i temi legati al futuro del nosocomio etrusco. Un consiglio molto partecipato, nel corso del quale il direttore generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi ha tenuto un lungo discorso di apertura incentrato proprio sui lavori in atto nel presidio. Lavori che di fatto stanno riorganizzando gli spazi e la distribuzione dei locali per rendere il nosocomio più attrattivo per i professionisti che oggi, sia chiaro, non vogliono scegliere questo ospedale come luogo dove lavorare.

«Non si può entrare in un ospedale e trovare le sale operatorie davanti al Cup – ha detto Bianconi - Serve la dignità che questa struttura merita. È un ospedale costruito per i cittadini e non devono attraversare spazi inadeguati per arrivare in sala operatoria».

Bianconi ha parlato anche dei disagi che comportano i lavori in corso: «». Avanti dunque con il cantiere per il nuovo pronto soccorso, le sale operatorie, la nuova disposizione degli spazi nella struttura e la Casa di Comunità, prevista per marzo 2026; ma questo non sembra rassicurare la cittadinanza. E se il sindaco Francesco Sposetti da parte sua ha esortato «», la maggioranza dei presenti si è detta perplessa. Non sembrano aver fatto breccia le rassicurazioni di Bianconi che ha sottolineato la volontà di realizzare un ospedale serio e adeguato ai cittadini nel segno della trasparenza: «Sono il primo a voler tutelare la dignità di tutti», ha detto Bianconi.

«Volevamo parlare dei problemi reali, quelli che vediamo tutti i giorni. Volevamo capire cosa si farà per migliorare – la delusione espressa da Emanuela Fanelli a nome del comitato – dopo che interi reparti sono stati fatti chiudere “quasi in silenzio” come Pediatria, Ostetricia e ginecologia. In Ortopedia dal 2022 siamo passati da cinque medici a zero: parlando con quei medici si scopre che non potevano lavorare come volevano, così come il direttore sanitario Pellicciotti costretto alle dimissioni».

Il comitato ha contestato l’idea che tutto si risolva con le Case di Comunità: «Nel nord dove sono nate prima, ora le stanno chiudendo. Spendiamo soldi per strutture che potrebbero non partire. E comunque non sono ospedali. Non si provi a farle passare per tali. Il piano regionale 2024 prevede per Tarquinia 87 posti letto tra i vari reparti, più pronto soccorso, analisi e radiologia. Quello è il progetto scritto da Regione e Asl. A noi spetta chiedervi di realizzarlo. Chiediamo solo questo».

Come si ricorderà le considerazioni del comitato alla base della richiesta del consiglio comunale straordinario erano chiare: «Sono passati più di due anni dalla prima manifestazione in difesa del nosocomio tarquiniese e da allora il “Movimento Insieme per l’ospedale di Tarquinia” non si è mai fermato, forte della partecipazione di tantissimi cittadini: abbiamo incontrato i sindaci del distretto e i consiglieri regionali e raccolto 5000 firme per la petizione a sostegno del presidio ospedaliero; abbiamo organizzato, grazie all’aiuto di tanti valenti musicisti tarquiniesi, due concertoni, e, con il supporto dell’associazione Assonautica, la marcia delle canoe; ci siamo riuniti in assemblea per studiare la situazione e valutare nuove iniziative; in tanti abbiamo abbracciato il nostro ospedale, per ribadire la nostra intenzione di continuare a difenderlo, insieme. Per questo il nostro lavoro continua». Il comitato aveva in proposito preparato una mozione, per esprimere «la preoccupazione dei cittadini per la situazione attuale e futura dell’ospedale e chiedere che vengano attuate le disposizioni di legge previste perché il nosocomio tarquiniese possa continuare a svolgere pienamente la sua funzione di ospedale di zona». Il monito resta sempre lo stesso: «Noi non ci fermiamo e siamo decisi a continuare a vigilare in difesa del nostro ospedale, tutti insieme».

