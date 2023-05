Il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio e il ministero della Salute stanno attivamente lavorando per promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti tramite iniziative di comunicazione e informazione istituzionale. Al fine di coinvolgere anche la comunità di Viterbo in questa importante iniziativa di sensibilizzazione alla donazione, è stato stipulato un accordo di collaborazione con l’Avis provinciale. In particolare, si intende offrire l’accesso gratuito all’orto botanico Angelo Rambelli a tutte le persone che effettueranno una donazione di sangue e plasma nel corso del mese di giugno 2023. I ticket di ingresso saranno distribuiti direttamente dal personale sanitario responsabile dei prelievi. L’orto botanico dell’università della Tuscia è un’area naturale e un giardino botanico che si estende su una superficie di 15 ettari, gestito dall’università della Tuscia e situato a Viterbo, nel Lazio. Questo luogo rappresenta un grande patrimonio di biodiversità e ospita diverse collezioni di piante, tra cui pini, agave, aloe, bambù, Cereus, Chamaerops humilis, Cordyline australis, Ginkgo biloba, Euphorbia, Opuntia, Phoenix canariensis e Washingtonia filifera. Oltre alla ricca vegetazione, l’orto botanico è caratterizzato da un sistema di laghetti e ruscelli che attraversano l’intera area, creando un collegamento con le canalette che un tempo alimentavano i serbatoi utilizzati per la lavorazione del lino e della canapa. Oggi, queste canalette consentono la ricostruzione di ecosistemi acquatici, arricchendo ulteriormente il paesaggio con vegetazione spontanea.