I carabinieri della Stazione di Orte hanno denunciato un uomo di 70 anni, per guida in stato di ebbrezza, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato lo scorso 4 agosto. Secondo la ricostruzione dell’incidente, il conducente del veicolo, avrebbe perso il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla carreggiata senza, per fortuna, coinvolgere altri utenti della strada.

La pattuglia intervenuta sul posto ha sottoposto l'uomo all'alcol test, risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. In seguito agli accertamenti, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, e il veicolo sequestrato.