Per il furto di un portafoglio in pizzeria, denunciato un 60enne. Si tratta di un uomo di nazionalità finito nei guai per un fatto avvenuto a fine maggio.

A seguito dell’indagine, avviata subito dopo la denuncia del malcapitato dai carabinieri della locale Stazione, il sospettato è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate all’interno della pizzeria in cui è avvenuto il fatto e la cui presenza è stata indispensabile per portare a compimento l’attività investigativa.

I carabinieri di Orte, una volta ricostruite le fasi dell’episodio, hanno denunciato l’uomo per furto aggravato.