Incidente sul lavoro lunedì a Gallese all’interno di un cantiere edile del paese.

Per cause in corso d’accertamento, un operaio di 40 anni di Civita Castellana è caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo dei lavori sul tetto di un capannone. L’uomo avrebbe fatto un volo di circa 5 metri.

I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che hanno anche lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Qui, viste le fratture e le lesioni riportate, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Intanto sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri e gli ispettori della Asl. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sarebbero già state sentite alcune persone.