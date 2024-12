CIVITAVECCHIA – “Only one-One Planet One Ocean One Health”. È il titolo del convegno a cura di Marevivo ed in collaborazione con la Guardia Costiera per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di attuare la transizione ecologica. L’appuntamento è per domani mattina alle 10 al Forte Michelangelo. Dopo i saluti del direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo e della coordinatrice della campagna “Only one” Marevivo, Laura Gentile, interverranno Mila Cataldo, giornalista e social media strategy Marevivo che spiegherà “La campagna only one”, e Alice Madonia del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici che affronterà il tema “Il mare e le sue risorse: azioni di tutela e ripristino degli ecosistemi marini”.