Nella Tuscia si sta registrando un’ondata di furti. Tra giovedì e venerdì della scorsa settimana saranno stati diversi i colpi tentati e alcuni andati a segno. A preoccupare i cittadini il fatto che i ladri agirebbero anche con i proprietari in casa. In particolare, secondo quanto ricostruito, i malviventi sono riusciti a Capranica a raggiungere un appartamento dal piano superiore, forzando una portafinestra e chiudendosi nella camera da letto mentre i proprietari erano in casa. Dopo il furto, avvenuto in pochi minuti, si sono dileguati. A Tre Croci i ladri sarebbero entrati direttamente nella stanza della padrona di casa, che non si è accorta di nulla, forse narcotizzata, e sono stati messi in fuga dall’intervento di un parente, svegliato dai rumori. Viterbo in strada Campolungo e in via Garbini i ladri sorpresi dai stessi residenti sono stati costretti a scappare. Venerdì scorso, invece, a San Martino al Cimino una coppia di anziani è stata raggirata da tre uomini. Con uno stratagemma, i malviventi hanno convinto l’uomo ad allontanarsi con l’auto, mentre la moglie, rimasta sola, è stata ingannata e derubata di gioielli, contanti, oro e dlla fede nuziale.