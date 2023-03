Cronaca

Omicidio Vannini, i genitori di Marco: ''Sconcertati per la trasmissione di Franca Leosini''

Tanto scrive l’avvocato Celestino Gnazi ai vertici Rai dopo la messa in onda della doppia puntata di Storie Maledette. Mamma Marina: «Mi ha fatto male sentirmi definire da lei ‘‘Madonna Addolorata’’. Non mi nomini più o mi descriva per quello che sono» Il critico televisivo Aldo Grasso: «In queste interviste la vera dimenticanza è sempre per chi ha subito il torto, per chi ha sofferto in maniera così lacerante»