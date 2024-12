Processo immediato anche per la vedova di Salvatore Bramucci. Elisabetta Bacchio, arrestata lo scorso 26 settembre con l’accusa di omicidio volontario, comparirà davanti al giudice il prossimo 18 dicembre. Secondo gli investigatori sarebbe lei la principale ideatrice del delitto del marito, ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco il 7 agosto dell’anno scorso a Soriano, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, appena uscito dalla sua abitazione. Per l’omicidio sono in carcere anche la sorella, Sabrina Bacchio e i due presunti autori dell’omicidio, Antonio Bacci e Lucio La Pietra, accusati di omicidio volontario in concorso. Per loro il processo è iniziato a fine settembre. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela. La prossima udienza per loro è fissata per il 4 dicembre.