Con l’audizione del medico legale, è ripreso ieri il processo per l’omicidio di Salvatore Bramucci. Alla sbarra le sorelle Elisabetta e Sabrina Bacchio, rispettivamente moglie e cognata della vittima, i due presunti killer, Tonino Bacci e Lucio La Pietra, e poi Constantin Dan Pomirleanu, compagno della cognata, e Alessio Pizzuti. Per tutti l’accusa è di omicidio pluriaggravato in concorso. Lo scorso 15 aprile erano stati ascoltati i primi testimoni, tra cui coloro che si erano imbattuti nell’auto di Bramucci e avevano lanciato l’allarme.

Ieri è stata la volta del medico legale, Benedetta Baldari, che ha effettuato l’autopsia sul corpo.

Nel corso dell’udienza, tra l’altro, il medico legale ha detto che Bramucci è stato raggiunto da quattro colpi di pistola, con tutta probabilità calibro 38, e che quello mortale è stato lo sparo all’altezza della cervicale.