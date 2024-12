Sarà giudizio immediato anche per Constantin Pomirleanu e Alessio Pizzuti, gli ultimi due arrestati nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Salvatore Bramucci. Dallo scorso 4 gennaio il primo, cognato della vittima, è in carcere e il secondo ai domiciliari. Compariranno lunedì 18 marzo davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo. Il pubblico ministero Massimiliano Siddi chiederà l’unificazione del procedimento a quello già in corso a carico degli altri quattro imputati, ovvero le sorelle Elisabetta e Sabrina Bacchio, rispettivamente vedova e cognata della vittima, e i due sicari Lucio La Pietra e Antonio “Tonino” Bacci.