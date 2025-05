TOLFA - Anche quest’anno boom di iscrizioni per la Race For The Cure, grazie alle volontarie della Komen dei Monti della Tolfa coordinate dalla responsabile Elena Riversi. “Sono molto contenta perché sembrava che gli iscritti diminuissero, invece continuano a sostenere la Komen perché sentono molto il problema del tumore alla mammella e della prevenzione - spiega Elena Riversi - tutti nei nostri paesi collinari hanno aderito a questa campagna. L’esperienza della Race di quest’anno è stata bellissima: dopo 26 anni di partecipazione a questa manifestazione mi sono emozionata fortemente”.

La Riversi 26 anni fa ha dato vita insieme al professor Gianluca Franceschini alla Komen sui Monti della Tolfa e sempre con Franceschini e con la dottoressa Linardos hanno ideato e promosso la passeggiata in Rosa fra Tolfa Allumiere e La Bianca che si svolge ogni anno ad ottobre. “Nel 2000, quando è nata l’associazione, ero in sala operatoria per essere operata al seno -prosegue la Riversi - da allora insieme al professor Franceschini ho intrapreso questa strada, perché sentivo il problema mio e volevo che tutti gli altri potessero capire l’importanza della prevenzione. Se ogni anno veniamo premiati come il gruppo più numeroso e anche grazie ai volontari che per tutto l’anno mi aiutano e grazie ai tanti sostenitori”. Nell’intervista Elena Riversi racconta l’esperienza della Race e della Komen dop 26 anni di attività.

