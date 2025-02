CERVETERI – La riqualificazione del centro come obiettivo nel 2025. Un progetto di cui si parla da anni in realtà ma che è stato inserito nero su bianco sulla manovra del bilancio di previsione votata nel penultimo consiglio comunale, quello che ha sancito l’intesa politica tra la maggioranza e i dissidenti dando vita di fatto al Gubetti-bis. Si parla di almeno 2 milioni e mezzo di euro per dar vita al cantiere tanto atteso. La volontà è quella di rendere piazza Aldo Moro più accessibile e di conseguenza smantellare i posti per le auto, realizzandoli altrove. Sul come calamitare sempre più turisti a Cerveteri dalle parti del Granarone si pensa ad una sostanziale modifica della viabilità. Il piano è ambizioso e sancisce una sorta di rivoluzione del cuore etrusco. I parcheggi verrebbero realizzati su un terreno privato di circa tre ettari in via suor Landeberg, vicino al cimitero monumentale che di fatto farebbe sparire i parcheggi di piazza Moro lasciando spazio ad un’area urbanamente attrezzata. Oltre a piazza Moro in programma il restyling della storica piazza Santa Maria di fronte al Museo Archeologico Nazionale Cerite e alla sede Ruspoli. Molti sampietrini si sono staccati e come evidenziano da tempo gli abitanti e le associazioni culturali è arrivato il momento di porre fine al degrado. I cambiamenti di piazza Moro a dire il vero sono già iniziati nei mesi scorsi con lo spostamento del capolinea dei bus del trasporto locale in viale Manzoni, scelta per altro molto criticata dai pendolari. L’opposizione è scettica. «Sul bilancio di previsione per il 2025 – si interroga Luca Piergentili, consigliere comunale di minoranza – c’è riportata questa spesa di 2 milioni e mezzo per piazza Moro e piazza Santa Maria. Attendiamo prima l’ufficialità dell’acquisizione dei terreni, cosa che agli atti ancora non mi risulta. Come al solito la programmazione è a metà. Tante promesse ma i ritardi sono evidenti, anche su altre opere».

L’altro nodo irrisolto è quello dei parcheggi blu. I lavori sulla pedonalizzazione della piazza potrebbero favorire nuovamente questo tipo di servizio. Cerveteri è uno dei pochi comuni del litorale a non disporre di parcheggi tariffati.

