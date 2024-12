TARQUINIA – Il Presepe Vivente di Tarquinia si conferma come uno degli eventi più apprezzati e di grande attrazione delle feste di Natale nella Tuscia. La rievocazione ha avuto il 29 dicembre oltre 2.500 presenze.

La rappresentazione, che si è svolta nel suggestivo quartiere medievale di San Martino, ha riportato indietro nel tempo i visitatori, nella Betlemme di 2mila anni fa.

Dai personaggi in costume alle splendide scenografie ricreate con cura, il presepe vivente ha offerto un'esperienza unica, tra tradizione, cultura e folclore, con la partecipazione di numerosi figuranti che hanno dato vita a un evento capace di emozionare le persone.

«Per l’ottimo risultato della prima uscita – affermano dall’associazione presepe vivente Tarquinia e dal Comune di Tarquinia - i ringraziamenti vanno ai volontari della Croce rossa italiana comitato di Tarquinia e dell’Aeopc, alle forze dell’ordine e alla Polizia locale, a tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni per posizionare gli allestimenti e riparare i danni causati dal vento, ai figuranti senza cui non sarebbe possibile realizzare la manifestazione”.

