SANTA MARINELLA - Il Ministero dell’Interno ha reso noto il decreto di approvazione della graduatoria per l’anno 2022 degli Enti ammessi al finanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Su duemila richieste di accesso ai fondi, saranno finanziati solo 478 progetti. “E noi siamo tra quei pochi – dice il sindaco Tidei - grazie all’istanza presentata e al progetto approvato con deliberazione della giunta comunale lo scorso mese di gennaio. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro, soldi che saranno impiegati per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini. La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza per l’innalzamento degli standard di sicurezza per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, oltre che essere prezioso supporto nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine, per assicurare alla giustizia gli autori dei reati facilitando le operazioni ed i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine ed incrementando la percezione di prossimità delle Istituzioni ai cittadini. Quello di Santa Marinella, è sicuramente uno dei finanziamenti più rilevanti che premiano la qualità del progetto e gli obiettivi da raggiungere”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA