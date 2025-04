CIVITAVECCHIA – Oltre 160 penitenti per la Processione del Cristo Morto. Grande partecipazione per le vie del centro di Civitavecchia per la tradizionale processione del Cristo morto. In tanti hanno preso parte al corteo organizzato dall’Arciconfraternita del Gonfalone nel venerdì santo che richiama a Civitavecchia tanti fedeli. Ad accompagnare il corteo le bande Ponchielli e Puccini e i tanti figuranti. La processione è partita dalla chiesa di piazza Leandra, poi via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, viale Baccelli e largo Monsignor d’Ardia.

