CERVETERI - Centotrenta schede aperte in poco più di un anno. Sono questi i numeri del centro antiviolenza "Le Farfalle" di Cerveteri. Numeri indice di un fenomeno, quello della violenza di genere «esplosivo» che va a colpire soprattutto le donne. «Purtroppo o per fortuna - spiega l'operatrice del centro di via dei Bastioni, Elisabetta Tinti Salati - sono molte». «Purtroppo perché è indice di un fenomeno esplosivo, per fortuna perché queste donne trovano il coraggio di contattarci per avere un supporto». Perché «da sole - ha sottolineato - non si fa molto. Vale per ogni ambito della vita e per questo in particolar modo. La rete di sostegno - ha concluso - più viene ampliata e più è possibile cambiare le cose».

Il centro antiviolenza etrusco è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il giovedì dalle 15 alle 18.

