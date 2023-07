CERVETERI - «Un patto di collaborazione chiaro e leale, nero su bianco, per garantire la corretta fruizione del parco, segnalare criticità, promuovere il senso civico, stimolare rispetto e cura del bene comune, snellire la burocrazia, "semplicemente" vivere il proprio territorio». Per il parco di via Luni di Cerenova arriva il patto di collaborazione e l'associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri commenta soddisfatta il raggiungimento di un primo traguardo. «Noi che siamo un po' cresciuti per aspettare i tempi a volte biblici della cosa pubblica, abbiamo intercettato le necessità di chi vive nei dintorni del parco di Via Luni, quello su cui già in passato eravamo intervenuti sostituendo i canestri, donando una rete da pallavolo, insistendo per l'installazione di una fontanella e soprattutto dell'illuminazione notturna come deterrente agli atti di vandalismo. Siccome però non tutte le ciambelle riescono col buco, in poco tempo la luce dopo il tramonto è diventato il pretesto perchè quel parco fosse un punto di ritrovo anche oltre gli orari del buon senso». E così, seduti intorno a un tavolo, i membri dell'associazione, alcuni cittadini e ragazzi che al parco giocano senza danneggiarlo, si è arrivati alla sottoscrizione del documento. «Si poteva fare prima, si poteva fare meglio e probabilmente ci sarà da aggiustare il tiro in corsa, ma ogni piccolo traguardo che parte dal basso come questo, che apre un canale di comunicazione diretto con le Istituzioni, che coinvolge i cittadini che vivono la propria realtà e sono disposti a rimboccarsi le maniche, racconta una storia fatta di semi piantati, rapporti coltivati, fino ai risultati raccolti, un patto che si chiama Miglioriamo e Preserviamo il parco di via Luni».

