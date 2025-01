NEPI - L’assemblea d’istituto di ieri (20 gennaio) non sarà dimenticata facilmente dagli studenti dell’Iis “A. Meucci” di Nepi.

La dirigente scolastica, Laura Pace Bonelli, ha infatti organizzato con il patrocinio del Comune di Nepi presso il Salone Doebbing, un importante evento “Non una di più – Ogni giorno contro la violenza sulle donne”, con la complicità della scrittrice Roberta Mezzabarba: i ragazzi hanno potuto incontrare e dialogare l’autrice viterbese, molto nota per il suo impegno culturale e sociale, e conoscere il suo romanzo “Le confessioni di una concubina”.

Questo evento è stato pensato e voluto dalla dirigente al di fuori della canonica giornata del 25 novembre, dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, perché dice la Bonelli “Ogni giorno è un giorno buono per rifiorire”. Dopo i saluti della dirigente scolastica, e del sindaco Franco Vita, accompagnato da Giulia Perugini, assessore con delega alla Pubblica Istruzione, l’autrice, ha preso la parola coinvolgendo i ragazzi nel racconto del suo romanzo.

«Quando una vita va in frantumi si può scegliere di essere detrito o isola», l’afferma l’autrice ai 450 ragazzi che la ascoltano. «Con questo romanzo ho cercato di guidare il lettore in una storia cupa e buia: il racconto doloroso di una donna, assolutamente verosimile e struggente e crudo che travolgerà tutto in un turbine di emozioni. La storia di Misia, la protagonista del romanzo, rende comprensibile quanto possa essere doloroso un abuso anche non prettamente fisico, quanto anche le parole possano distruggere l'anima e la volontà di una persona. Ma questo romanzo è di più è un olocausto di emozioni che esplode in una Fenice». Successivamente è stato proiettato lo spettacolo teatrale “Misia: le confessioni di una concubina” la cui drammaturgia è stata scritta dalla stessa Mezzabarba, basandola sul narrato del proprio romanzo. I ragazzi, poi hanno partecipato a un dibattito aperto con la stessa autrice e la rappresentante d’istituto

«Credo fermamente che questi eventi, con la loro straordinarietà, possano essere uno stimolo alla tanto invocata educazione sentimentale»m, dice la dirigente scolastica Laura P. Bonelli, che poi continua: «L’affettività è diventata la misura della nostra partecipazione esistenziale che trova senso e significato nei sentimenti che proviamo come nella disponibilità a fare di sé un dono. Purtroppo le relazioni sono l’anello debole del nostro tempo. L’educazione sentimentale è in primis una crescita del proprio giardino interiore, che deve trovare armonia in sé, prim’ancora di sottoporsi al cospetto della coscienza e della ragione».

