CERVETERI – Si torna in aula e per l’ennesima volta la nuova Giunta, annunciata e riannunciata, non c’è. Un’empasse politica che va avanti ad oltranza in modo anche scoraggiante per gli elettori che rivendicano da quasi un anno quella trasparenza perduta all’interno della maggioranza. Intanto i consigli comunali continuano ad andare avanti in modo “meccanico” e per oggi, alle 16.30, è stata fissata la discussione sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Si tratta di un punto molto importante per altro su cui ruota tantissimo l’attività di un’amministrazione. Un documento utile per pianificare gli interventi pubblici di un comune, analizzare approfonditamente le uscite e le entrate e mettere in conto anche le spese per ulteriori servizi necessari sul territorio. Nell’elenco poi le varie comunicazioni, l’addizionale comunale Irpef (approvazione aliquota per il 2025), l’approvazione delle aliquote e detrazioni Imu 2025, l’approvazione del documento unico di programmazione e quello appunto sul bilancio di previsione finanziario. Nel centrosinistra intanto la confusione è tanta tra chi da settimane metterebbe la mano sul fuoco sul rimpasto, chi invece sarebbe scettico.

