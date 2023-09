LADISPOLI - Giornata all’insegna della prevenzione a Ladispoli grazie ai progetti dell’Asl di Rm 4 in sinergia con la Regione Lazio. Oggi l’equipe specialistica sarà presente in città sul lungomare di via Marina di Palo 31, dalle 9 alle 18, nell’ambulatorio mobile dove le per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile effettuare i test sul Papilloma virus ma anche la mammografia (dai 50 ai 74 anni) e lo screening oncologico della cervice uterina per chi va dai 25 ai 64 anni. I sanitari consegneranno anche il kit per poter eseguire lo screening per colon retto, e vale anche per gli uomini sempre dai 50 ai 74 anni. In più in via Palo ci si potrà sottoporre al prelievo ematico per quanto riguarda l’Epatite C. Tutti gli esami saranno completamente gratuiti per i cittadini. Si può anche confermare la prenotazione delle visite al numero verde 800539762. La stessa giornata si è svolta nel comune di Trevignano in via Bernardino Francesconi, grazie a “Cardio Breast–Dragon Boat Festival”, evento di sensibilizzazione alla pratica del Dragon Boat quale strumento utile a ridurre il rischio di recidiva del cancro al seno. Anche a Ladispoli ora verrà offerta agli utenti del territorio la possibilità di sottoporsi gratuitamente agli screening mammografici, colon retto e cervice uterina.

