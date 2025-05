CERVETERI - Un appuntamento tradizionale di Cerveteri sempre molto atteso dalla cittadinanza. Oggi alle 18, in occasione della festa patronale di Santa Maria Maggiore, torna l’infiorata, dedicata alla statua settecentesca della Madonna Addolorata, patrona della parrocchia, la cui festa, per antichissima concessione del cardinale vescovo Luigi Lambruschini, viene celebrata proprio nell’ultima domenica di maggio.

«Il nostro Centro Storico, con il prezioso lavoro di tanti nostri concittadini, omaggerà la statua della Madonna Addolorata, una delle poche “Madonne vestite” scampate alle furie iconoclastiche napoleoniche e testimone di secoli di storia e devozione da parte dei fedeli – ha spiegato il primo cittadino etrusco, Elena Gubetti – Basti pensare che fino ai primi anni del nuovo millennio, usciva in processione ricoperta di monili in oro ed altri oggetti preziosi che gli furono donati nei secoli dalla popolazione Cerite. Statua che ancora oggi viene omaggiata, con delle meravigliose composizioni floreali lungo le strade del paese realizzate dai cittadini».

Dopo la Santa Messa delle 18, la processione con la statua della Madonna, accompagnata dalle note del gruppo bandistico cerite, tra i Rioni storici di Cerveteri con il seguente percorso: via Santa Maria, via Roma, via Agyllina, via dei Bastioni, Piazza Verdi, via Etruria, piazza Risorgimento, piazza Aldo Moro, via Armando Diaz, via Matteotti, piazza Gramsci, via Monte Zebio, via Armando Diaz, piazza San Pietro, via Piave, Piazza Aldo Moro e ritorno in Chiesa.

