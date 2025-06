TOLFA - Torna a Tolfa l’atteso appuntamento con “Rocca in Cantina”, in programma oggi e domani nel cuore del Rione Rocca, tra cantine aperte, sapori autentici, musica dal vivo e tradizioni locali. L’evento, promosso dal Rione Rocca con il patrocinio del Comune di Tolfa, della Pro Loco, dell’Università Agraria e di Tolfa Cittaslow, offre due giornate interamente dedicate alla valorizzazione della cultura e dell’enogastronomia tolfetana. Fulcro dell’iniziativa saranno le antiche Fraschette, aperte eccezionalmente lungo via Costa Alta, dove si potranno degustare piatti tipici come acquacotta, zuppetta di lumache, salumi locali, fritture miste e dolci tradizionali come le frittelle di San Giuseppe, accompagnati dall’ottimo vino della Maremma laziale. Tra le novità dell’edizione 2025 ci sarà l’apertura del percorso fino al Palazzaccio, antico edificio storico recentemente rinnovato grazie ai fondi PNRR, dove oggi alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra personale della pittrice Lucia Gari, visitabile fino a domenica. La serata proseguirà con le esibizioni musicali degli allievi della scuola di musica Giuseppe Verdi in Piazza Bartoli, seguiti alle 21.30 dal concerto gratuito del duo acustico Il Primo Modo, formato da due giovani talenti locali. Domani, sempre alle ore 17.30, sarà la volta del Tour “Giovanni Padroni” a cura dell’archeologo Giordano Iacomelli, direttore del Museo Civico, un percorso culturale gratuito e inedito che toccherà anche il villaggio protovillanoviano e alcuni luoghi di culto aperti straordinariamente per l’occasione. La serata si concluderà con il concerto gratuito della band GRA, che proporrà un omaggio ai grandi cantautori romani da Venditti a Ultimo. Per entrambe le giornate sono previste esposizioni artigianali con dimostrazioni dal vivo del capagno tolfetano, dei ricami a mano e delle creazioni delle “Tortare”, insieme a gioielli artigianali e lavori di artisti locali. Per partecipare alle cene è consigliata la prenotazione al numero 324.8697932, mentre per il tour culturale è obbligatorio prenotarsi al numero 347.3645928. Tutti gli eventi sono gratuiti. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile acquistare i biglietti della lotteria del 55° Torneo dei Butteri Regionali che si terrà il 15 agosto. “Rocca in Cantina” si conferma un evento imperdibile per vivere Tolfa attraverso il gusto, la cultura e il calore della sua comunità.

