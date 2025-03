TARQUINIA - Sarà presentato oggi alle 17, nella sede di Gangemi Editore, in via Giulia a Roma, il catalogo della mostra ’1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi che, dopo il grande successo di pubblico e di critica, è stata prorogata fino al 4 maggio presso il museo nazionale archeologico di Tarquinia. I saluti istituzionali saranno di: Vincenzo Bellelli, direttore Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia; Thomas Clement Salomon, Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini-Galleria Corsini; Francesco Sposetti, sindaco di Tarquinia; monsignore Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia e Tarquinia. L’introduzione sarà affidata a Massimo Osanna, direttore generale Musei del Mic, mentre la presentazione del volume sarà affidata a Paola Pelagatti, accademica dei Lincei e a Sergio Guarino, storico dell’arte. «Con soddisfazione, accolgo la proroga del prestito della preziosa tavola», aveva affermato nei giorni scorsi il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, a seguito della comunicazione inviata dal direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli sul prolungamento fino al 5 maggio della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”. «La Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi - ha detto Sposetti - rappresenta un simbolo straordinario della città e della sua storia. La possibilità di ammirarla in un contesto così prestigioso, come quello del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, è un onore per la comunità e per tutti gli amanti dell’arte. Ringrazio le Gallerie Nazionali Barberini Corsini per la disponibilità e il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nella figura del direttore Bellelli, per aver lavorato all’estensione della mostra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA