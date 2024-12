CIVITAVECCHIA – Civitavecchia e Genova. Sarebbero questi, al momento, i due porti di sbarco assegnati dalle autorità alla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, che all’alba di ieri ha soccorso 261 persone da due diverse imbarcazioni di legno sovraffollate. «I sopravvissuti - fanno sapere da Msf - tra cui donne e bambini, sono di 12 nazionalità diverse ed erano partiti la notte scorsa dalle coste della Libia». Questa volta le autorità italiane hanno assegnato due differenti porti per lo sbarco. «Un altro modo per ostacolarci» commentano da Msf.

A Civitavecchia dovrebbero sbarcare circa 130 migranti, con la nave data in arrivo per le 21 di domani. Si è già messa in moto la macchina dell’accoglienza, ormai ben organizzata.