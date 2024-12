MONTALTO - Termineranno a breve i lavori di riqualificazione di accesso alla spiaggia in località Costa Selvaggia a Pescia Romana, una delle località balneari più belle e naturali del litorale laziale.

Il progetto, avviato negli anni passati, finanziato dal Comune per un importo totale di 146mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede e il rifacimento del manto stradale lungo circa 200 metri, dal parcheggio adiacente fino all’ingresso dell’arenile, dove è stata inoltre prevista l’installazione di una doccia: un ulteriore servizio a favore dei bagnanti.

La sindaca Emanuela Socciarelli ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, che migliora la fruibilità e la sicurezza di una spiaggia molto frequentata dai residenti e dai turisti, e che valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio. «Con questo intervento - ha dichiarato la sindaca - abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e degli operatori turistici di Pescia Romana, che da tempo chiedevano un miglioramento delle condizioni di accesso alla spiaggia di Costa Selvaggia, una delle perle del nostro litorale. Si tratta di un’opera di riqualificazione che non altera la natura selvaggia e incontaminata del luogo, ma che ne esalta la bellezza e la qualità. Ringrazio tutti i tecnici e gli operai che stanno lavorando con professionalità per portare a termine i lavori».

La sindaca ha annunciato che il Comune di Montalto di Castro «proseguirà nel suo impegno per la valorizzazione e la promozione del territorio, con ulteriori interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici».

