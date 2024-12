LADISPOLI – Nuovo look in questi giorni per i campetti di basket di via Firenze grazie all’artista locale Luisana Leone, in arte “Lulù”, che a titolo gratuito ha avviato la riqualificazione dell’impianto di gioco dove solitamente ogni giorno si incontrano molti bambini e giovani per giocare a pallacanestro. L’obiettivo di Leone, che ha ottenuto il semaforo verde dall’amministrazione comunale, è quello di donare ai ragazzi appunto uno spazio di aggregazione completamente rinnovato che possa promuovere i valori dello sport e incentivarli a divertirsi in modo sano. Missione compiuta dopo sette giorni di lavoro, tra cui la sostituzione dei canestri, che non sono passati inosservati ai tanti automobilisti di passaggio. «Mi hanno chiesto dei ragazzi che lo frequentano abitualmente – ha scritto l’artista ladispolana - di dargli una sistemata e io questo regalo voglio farglielo. Per lo stato in cui si trovano i campetti sembrano abbandonati ma la verità è che lì dentro passano fiumi di vita. L’ho fatto per promuovere lo sport, per incentivare i ragazzi a divertirsi in modo sano e rafforzare lo spirito di squadra».

Nello specifico, la riqualificazione consiste nella colorazione di uno dei campi da gioco per abbellire uno dei punti a cui i ragazzi tengono di più.

Non si escludono ulteriori iniziative di questo tipo sempre grazie all’artista volontaria.

