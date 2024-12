SANTA MARINELLA - Al via il nuovo corso formativo per diventare soccorritore. “Dal sapere al saper fare”. E’ stato presentato ieri, il nuovo corso di formazione per diventare un soccorritore, volontario ed entrare a far parte della grande famiglia della Confraternita di Misericordia di Santa Marinella. Il tutto attraverso un percorso di formazione che rappresenterà anche un’occasione per mettersi al servizio della collettività e rendere migliore anche la propria esistenza.

Per chi fosse interessato e per quanti hanno già manifestato l’intenzione di partecipare, il responsabile delle Misericordia Stefano di Stefano, ha illustrato nei dettagli il progetto. Tanti i presenti, interessati ad acquisire tutte le informazioni necessarie e iscriversi al corso che prevede lezioni teoriche, seguite da esercitazioni pratiche. Seguiranno ulteriori ore di formazione BLSD è PBLSD con rilascio di certificazione Ares 118. La sigla sta per Basic Life Support and Defibrillation, sta ad indicare un corso che insegna a soccorrere soggetti colpiti da arresto cardiaco mediante rianimazione cardiopolmonare. Terminato il corso di primo livello, chi vuole, può continuare con il corso di soccorritore di livello avanzato, che è indispensabile per poter svolgere il servizio di emergenza in ambulanza 118. “L’incontro - fa presente il responsabile Stefano di Stefano – ha permesso anche di conoscere più da vicino tutte le molteplici attività che svolge la Misericordia sul territorio, dal capillare servizio di emergenza in convenzione con l’Ares 118, all’assistenza a gare ed eventi sportivi e non solo, al trasporto di persone malate o inferme, fino ad arrivare ad altre iniziative sociali di supporto alle categorie più fragili”.

