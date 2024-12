FIUMICINO - Dal 10 giugno 2024 e fino al 15 settembre 2024 (compreso) cambiano gli orari di alzata del Ponte 2 Giugno: lo stabilisce l’ordinanza firmata dal Sindaco. “Per favorire le attività nautiche del periodo estivo – si legge nell’ordinanza – risulta necessario variare le giornate e gli orari di sollevamento secondo il seguente schema:

– lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8:00 e ore 20:00

– s abato, domenica e festivi: ore 8,00 e ore 20:00

Pertanto, si ordina all’impresa esecutrice delle manovre di sollevamento, si legge ancora – di iniziare le procedure con l’interdizione al transito veicolare e pedonale del ponte mobile “2 Giugno” e l’interdizione al transito pedonale del ponte pedonale (passerella), con chiusura dei cancelletti pedonali posti agli ingressi dei marciapiedi del ponte e della passerella pedonale, la successiva accensione della luce rossa delle lanterne semaforiche poste agli ingressi carrabili del ponte “2 Giugno” e, successivamente ad aver accertato il fermo dei veicoli, alla chiusura della carreggiata con sbarre automatiche. e l’accesso di pedoni e dei veicoli nel raggio di 10 metri dai ponti durante l’esecuzione delle manovre. Che le unità navali in transito, dovranno portarsi in prossimità dei due ponti con congruo anticipo pari ad almeno 15 minuti e non ad apertura avvenuta. ’Le manovre straordinarie di sollevamento del ponte “2 Giugno” e della passerella saranno possibili in caso di condizioni meteorologiche avverse e con preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Roma per le discendenti valutazioni. Le suddette manovre straordinarie avverranno previa richiesta ufficiale di uno dei rappresentanti legittimati della Società Cooperativa “Pesca Romana” e/o dei servizi portuali e tecnico nautici (Capitaneria di Porto) i cui nominativi dovranno essere comunicati entro 3 (tre) giorni dall’emissione del presente atto ai seguenti indirizzi pec: protocollo.generale.comune.fiumicino.rm.it cp-romafiumicino.mit.gov.it