LADISPOLI - Sulle spiagge di Torre Flavia da qualche giorno ci sono quattro ospiti in più. Sono nati i piccoli di corriere piccolo. Il volatile, specie a protezione speciale, aveva nidificato proprio ai piedi della torre. E tra una passeggiata di presidio e l’altra la sorpresa per i volontari: quattro piccoli pulli hanno lasciato il nido iniziando così la loro avventura su questo pianeta. A lavoro, ora, per trovare loro un nome.

Si attende ancora con ansia, invece, la schiusa delle uova del fratino che quest’anno, invece, ha nidificato nei pressi del fosso Zambra.

