CERVETERI - Nuovi arredi per il centro storico. È iniziato ieri mattina il posizionamento delle nuove panchine, fioriere e dissuasori che il Comune ha acquistato grazie a un contributo di 138 mila euro rivolto ai Comuni dell'Etruria Meridionale. Oggetto del restyling: piazza dei Tarquini, piazza Risorgimento, il Belvedere della Rocca Antica e piazza Santa Maria. «Si tratta di un contributo straordinario, che premia il grande lavoro di progettazione portato avanti in questi mesi per dare una nuova immagine al nostro centro storico – ha detto il sindaco Elena Gubetti – Con questi fondi, abbiamo voluto rinnovare completamente il nostro salotto cittadino. La nostra Amministrazione ha un obiettivo importante da portare avanti nei 5 anni di mandato: valorizzare il centro storico allo scopo di sostenere l'immagine turistica e commerciale della città». «L'intervento che si concluderà nelle prossime settimane – ha concluso il primo cittadino – introduce nuovi elementi di arredo che sono stati scelti pensando al loro inserimenti architettonico in un contesto prezioso e unico come deve essere considerato il nostro centro, ma saranno anche utili a favorire una nuova fruizione degli spazi pubblici da parte di tanti cittadini e turisti».

