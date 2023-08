CERVETERI – Sempre più gettonate le Cascatelle etrusche pronte a sedurre gente che arriva, non solo dalla provincia di Roma, ma anche da altri regioni. In questi giorni di agosto, infatti, il sito cerveterano è stato preso d'assalto da persone provenienti anche dal centro e nord Italia. Il percorso, lungo e piacevole, è un invito a nozze per i turisti, che hanno deciso di fare una tappa in città. Oggi, in particolare, attraverso internet, le Cascatelle hanno cominciato ad essere rinomate e per questo selezionate per escursioni. Anni fa erano sono luogo di svago per gli abitanti del posto. Da Perugia a Firenze, passando anche per Lombardia e Veneto, i forestieri che vogliano ammirarne la sua bellezza sono numerosi. «Mi trovo di passaggio - dice Marco, residente ad Arezzo – e attraverso i social ho conosciuto questo splendore di cui non ne avevo mai sentito parlare, e ammetto che sono un fiore all'occhiello della natura. Mi sono ripromesso di ritornarci, sono spettacolari ed emozionanti. Per arrivarci bisogna camminare, ci vuole tanta birra in corpo, ma ne vale la pena». Tutto merito anche di una riqualificazione avvenuta con l’installazione di arredi urbani e cartelli con il chiaro intento di impedire, come accaduto in passato nei fine settimana, che i visitatori possano perdersi nei fitti sentieri trovando difficoltà nel ritrovare il percorso principale. Da tempo ormai si è anche diffusa la moda dei tour in quad tra le preziose riserve con visite guidate alle Tombe Rupestri e al Fosso di Sant’Antonio, la parte finale delle Cascatelle, uno dei luoghi più belli del comprensorio cerite scelto anni fa anche dai Negroamaro per girare un video musicale. Per ben due volte Sabrina Ferilli è andata all’avventura tra le cascate di Castel Giuliano, via degli Inferi, il fosso della Mola e un’area della necropoli dove oltre 10 anni fa girò un film.

